ATP-Turnier in Stuttgart soll in 500er-Kategorie

SID

Turnierdirektor Edwin Weindorfer glaubt an eine Zukunft des ATP-Rasenturniers in Stuttgart und denkt über eine Aufwertung in die 500er-Kategorie nach.

„Das ist ein Thema, das wir in den nächsten Jahren auf alle Fälle diskutieren werden, weil ich sehr wohl glaube, dass wir hier die Möglichkeiten dazu haben“, sagte Weindorfer der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Ab 2025 wäre eine Neueinstufung möglich.

Dafür müsse jedoch noch einiges nachgerüstet werden. "Wir müssten die Kapazität des Centre Courts vergrößern, wir müssten das Preisgeld erhöhen", erklärte Weindorfer. Das Turnier in Stuttgart gehört aktuell noch der niedrigen 250er-Kategorie an und wird seit 1979 ausgetragen.