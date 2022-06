Tischtennis: Verteidigt Boll mit Borussia Düsseldorf den Titel?

Am Samstag steht das Finale der Tischtennis-Bundesliga zwischen Saarbrücken und Düsseldorf mit Idol Timo Boll an. SPORT1 überträgt das Finale LIVE.

Düsseldorf mit besserer Bilanz

Die Düsseldorfer treffen zum insgesamt vierten Mal in einem Finale auf Saarbrücken. In der vergangenen Saison hatten Boll & Co. sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft die Nase vorn, im Pokal triumphierte zuletzt jedoch Saarbrücken.