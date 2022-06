Anzeige

WWE SmackDown: Österreicher Gunther erringt legendären Titel und beerbt Bret Hart, The Rock und Co. Österreicher holt legendären WWE-Titel

Gunther (r.) und Ludwig Kaiser debütierten im April gemeinsam bei WWE SmackDown © WWE

Martin Hoffmann

Der frisch bei SmackDown debütierte Gunther erreicht einen ersten Meilenstein seiner jungen Hauptkader-Karriere: Er ist neuer Intercontinental Champion!

Das lange Training und das Abspecken von rund 25 Kilo Kampfgewicht haben sich gelohnt: Der Österreicher Gunther ist neuer Intercontinental Champion bei WWE!

Nur knapp zwei Monate nach seinem Hauptkader-Debüt bei der TV-Show Friday Night SmackDown hat der Wiener den bisherigen Champion Ricochet entthront und damit einen Meilenstein erreicht. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Zahlreiche WWE-Legenden waren Intercontinental Champion

Der frühere WALTER knüpft mit seinem Titelgewinn an eine über 40 Jahre lange Geschichte an und tritt in die Fußstapfen zahlreicher Legenden, die den Traditionsgürtel vor ihm hielten.

Auf Pat Patterson als ersten Träger folgten zahlreiche Hall of Famer wie Pedro Morales, „Macho Man“ Randy Savage, Ricky „The Dragon“ Steamboat, der Ultimate Warrior, Mr. Perfect, Bret „The Hitman“ Hart, Shawn Michaels, der in diesem Jahr verstorbene „Razor Ramon“ Scott Hall, Triple H, Stone Cold Steve Austin, The Rock und viele andere.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Einen ganz so hohen Rang wie in den goldenen Zeiten hatte der IC Title durch die Einführung anderer Titel zuletzt zwar nicht mehr, Schwergewicht Gunther blickt jedoch aktuell auf bessere Voraussetzung als andere: Durch die Zusammenführung der beiden Haupttitel durch Roman Reigns und dessen gesunkene TV-Präsenz infolge eines neuen Vertrags rücken die anderen Einzeltitel aktuell wieder etwas mehr in den Vordergrund.

Kommende Woche wird Reigns allerdings mal wieder in Aktion zu sehen sein: Seine wochenlang angedeutete Titelverteidigung gegen Ex-UFC-Kämpfer Riddle steigt beim nächsten SmackDown, Riddle verdiente sich die Chance im Hauptkampf mit einem Sieg über Sami Zayn.

Dazu gab es auch die ersten Quali-Matches für die Money-in-the-Bank-Leitermatches: Lacey Evans besiegte bei den Frauen Xia Li, während ein Kampf zwischen Drew McIntyre und Butch ergebnislos endete, als McIntyres alter Rivale sich einschaltete und sich mit McIntyre prügelte.

Gunther holt seinen zweiten Titel bei WWE

Der 34 Jahre alte Gunther - begleitet von seinem deutschen Partner und langjährigem Wegefährten Ludwig Kaiser (Marcel Barthel) bezwang Ricochet zuvor mit einer Powerbomb. Die beiden Kontrahenten kannten sich bereits aus gemeinsamen Zeiten in der US-Independentszene, wo sich der ehemalige WALTER mit seinem athletisch-körperlichem Powerstil zum weltweit beachteten Phänomen entwickelt hatte.

Die beiden hatten schon 2017 ein Match in der kalifornischen Liga PWG, für die damals auch zahlreiche andere Talente antraten, die heute Stars in größeren Ligen sind (Riddle, Keith Lee, Sammy Guevara, die Lucha Bros.).

Gunther hatte Anfang 2019 bei WWE debütiert und dominierte zunächst den Europakader NXT UK, den er 685 Tage lang als Champion regiert hatte. In den NXT-Kader bildeten WALTER / Gunther und Barthel die Gruppierung Imperium mit Barthels deutschem Landsmann Alexander Wolfe - von dem sich WWE im vergangenen Jahr trennte - und dem Südtiroler Fabian Aichner, bei NXT verblieben und soeben neu erfunden als „Giovanni Vinci“.

Gunther ist der erste österreichische Titelträger bei WWE und verfolgt das große Ziel, als erster deutschsprachige Wrestler seit „Big“ Otto Wanz den World Title einer bedeutenden Promotion zu erringen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 10. Juni 2022:

Money in the Bank Qualifying Match: Drew McIntyre vs. Butch - Double DQ

Money in the Bank Qualifying Match: Lacey Evans besiegt Xia Li

Non Title Match: Ronda Rousey besiegt Shotzi

Intercontinental Title Match: Gunther besiegt Ricochet (c) - TITELWECHSEL!