Lewandowski "fühlt sich ein bisschen verarscht": Tomasz Waldoch bewertet Zoff mit FC Bayern

Der Fall Robert Lewandowski - wer wird am Ende als Gewinner hervorgehen?

Der polnische Torjäger will partout nicht beim FC Bayern bleiben, sondern zum FC Barcelona wechseln. Doch die Bayern -Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn bleiben bisher hart und wollen ihn vor Vertragsende 2023 nicht ziehen lassen.

Lewandowski erzürnt viele Bayern-Fans. Und auch in seiner polnischen Heimat mehren sich Stimmen, die Lewandowskis Vorpreschen zumindest als befremdlich ansehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Waldoch: „Langsam nervt es“

“Die ganze Situation läuft jetzt schon einige Wochen, und langsam nervt es. Robert Lewandowski ist ein großer Name - nicht nur in der Bundesliga, sondern in der ganzen Welt. Diesen Ruf hat er sich über viele Jahre erarbeitet. Er ist ein Topstürmer“, sagt der Pole Tomasz Waldoch im Gespräch mit SPORT1. „Ich habe auch Verständnis für Robert. Es ist legitim, dass er etwas Neues machen will.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)