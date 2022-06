Nations League: Kroatien stoppt Dänemark

Der WM-Zweite Kroatien hat in der Nations League seinen ersten Sieg gefeiert und das Überraschungsteam aus Dänemark gestoppt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Nations League)

Die Mannschaft von Zlatko Dalic bezwang am Freitagabend den Tabellenführer 1:0 (0:0) und kletterte in der Gruppe A1 mit vier Punkten auf Rang drei. Die Dänen mussten nach Siegen in Frankreich und Österreich ihre erste Niederlage hinnehmen.