Zinédine Zidane zu PSG? Wieso jetzt alles für den Trainer-Hammer spricht

Mauricio Pochettino steht in Paris schon länger in der Kritik. Nun soll ein Star-Trainer seinen Posten übernehmen und die Pariser zum Champions-League-Titel führen.

Drei Wochen vor dem Trainingsauftakt bei Paris Saint-Germain weiß Mauricio Pochettino immer noch nicht, ob er seinen Vertrag doch noch erfüllen darf. Die Vereinsführung hat seit dem letzten Spieltag der Ligue 1 am 21. Mai nicht mehr direkt mit ihm gesprochen.

In der kommenden Woche soll es aber doch noch zum Durchbruch bei der Trainersuche kommen, nachdem PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi bis Mittwoch in Doha weilte. Gemeinsam mit seinem Trainerstab wird sich „Poche“ seine Papiere abholen und sich mit seinem letzten Jahresgehalt wieder am Strand von Barcelona erholen.