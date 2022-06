Fußball: Junuzovic beendet seine Karriere und wird Co-Trainer

Zlatko Junuzovic hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Stattdessen steigt der ehemalige Bremer in das Trainergeschäft ein.

Bereits im März gab Salzburg bekannt, dass der Serienmeister aus der Alpenrepublik das Arbeitspapier des Mittelfeldspielers nicht mehr verlängert werde. Junuzovic selbst hatte sich in den letzten Wochen nicht zu seiner Zukunft geäußert und Raum für Spekulationen gelassen.

Der letztliche Beschluss sei Junuzovic nicht leicht gefallen, wie zugibt „Gemeinsam mit meiner Familie habe ich lange und sehr intensiv überlegt, was das Beste für unsere Zukunft ist. Nicht ganz leichten Herzens, aber doch voller Vorfreude habe ich nunmehr die Entscheidung getroffen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden.“

„Ausschlaggebend dafür war vor allem die Möglichkeit, beim FC Liefering als Co-Trainer beginnen und damit weiterhin mittendrin im Profifußball bleiben zu können. Ich habe hier in Salzburg sowohl sportlich als auch persönlich so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich die berufliche Chance in diesem tollen Umfeld nutzen möchte. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt“, wird der 34-Jährige zitiert.