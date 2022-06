Eintracht Frankfurt an Wout Weghorst interessiert - Stürmer will Burnley verlassen

Wout Weghorst will nach dem Premier-League-Abstieg den FC Burnley verlassen. Eine Spur führt zurück in die Bundesliga.

Dreieinhalb Jahre hatte Wout Weghorst beim VfL Wolfsburg seinen Mann gestanden und in 118 Bundesliga-Spielen 59 Treffer erzielt, ehe er sich in der vergangenen Winterpause seinen Traum von der Premier League erfüllte und zum FC Burnley wechselte.

Doch in England wurde der Stürmer nicht wirklich glücklich und markierte in 20 Partien gerade mal zwei Tore – zu wenig, um den Abstieg von Burnley zu verhindern. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Um sich weiterhin für die niederländische Nationalmannschaft zu empfehlen, kündigte Weghorst nach der Saison an, für Burnley nicht in der zweiten Liga spielen zu wollen. Der Angreifer soll eine Klausel besitzen, die es ihm ermöglicht, den Verein zu verlassen.

Schnappt sich Frankfurt Weghorst?

Kehrt der 29-Jährige jetzt in die Bundesliga zurück? Angeblich soll Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner, mit dem Weghorst erfolgreich in Wolfsburg zusammengearbeitet hatte, stark daran interessiert sein, den Angreifer an den Main zu locken.