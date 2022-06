NFL: Carolina Panthers holen erste Transsexuelle in ihr Cheerleader-Team

Tränen bei Freundin: So emotional war der NFL-Draft für Österreichs Hoffnung

Justine Lindsay ist die erste öffentlich bekennende transsexuelle Cheerleaderin. Die 29-Jährige wird in der kommenden Saison bei den Spielen der Carolina Panthers zu sehen sein.

In einem Interview mit BuzzFeed News zeigte sie sich stolz, diese Barriere durchbrochen zu haben und nannte ihre Nominierung eine „großartige Errungenschaft“. Sie erklärte zudem: „Ich denke, dass es mehr Menschen sehen müssen. Es geht dabei nicht um Aufmerksamkeit, sondern Licht auf das zu bringen, was in dieser Welt passiert.“