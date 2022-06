1. FC Kaiserslautern: Bleibt Ciftci? Fragezeichen hinter Sippel

In der kommenden Woche startet der 1. FC Kaiserslautern die Vorbereitung auf die neue Zweitligasaison. Wichtige Spieler bleiben. Bei einem FCK-Profi werden die Verhandlungen allerdings zu einer Hängepartie.

Thomas Hengen bastelt weiter am neuen Kader des 1. FC Kaiserslautern. Drei Neuzugänge hat der Geschäftsführer des Zweitliga -Aufsteigers schon unter Vertrag genommen.

Vom SV Meppen kommt Innenverteidiger Lars Bünning , von Viktoria Berlin Torwart Julian Krahl und am Mittwoch nun verkündete der FCK auf seiner Homepage mit Ben Zolinski (von Erzgebirge Aue ) die Verpflichtung des dritten neuen Spielers. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Im Party-Modus: Hikmet Ciftci (l.) und Terrence Boyd feierten mit den Fans ausgelassen den Aufstieg auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern

Neues Angebot für Ciftci

Wie SPORT1 weiß, liegt dem 24-Jährigen ein neues Vertragsangebot vor. Und Ciftci, der im Januar 2019 von Erzgebirge Aue nach Kaiserslautern wechselte und im Erzgebirge bereits mit FCK-Trainer Dirk Schuster zusammengearbeitet hat, möchte auch gerne am Betzenberg bleiben.

Er hat sich in Kaiserslautern in der vergangenen Saison zu einem etablierten Spieler entwickelt. Die guten Leistungen sind der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Nach SPORT1-Informationen gibt es Interessenten aus der 2. und 3. Liga, doch Ciftci fühlt sich am Betzenberg wohl. Das Ende ist dennoch offen.