Doping-Vorwurf gegen Rafael Nadal! Experte Prof. Dr. Sörgel warnt: "Kann gefährlich werden"

Nadal versetzt Fans in Schrecken

Fitspritzen im Profi-Sport: In vielen Sportarten wird offen über diese Praxis gesprochen.

„Ich habe ohne Gefühl im Fuß und mit einer Spritze in den Nerv gespielt. Der Fuß war dann wie taub“, berichtete Nadal nach dem Finalsieg in Paris gegen Casper Ruud aus Norwegen. (BERICHT: Nadals Syndrom: „Der Knochen stirbt“)

Nadal: Rad-Profis ziehen Doping-Vergleich

Beim Radsport-Weltverband (UCI) gibt es nämlich seit einigen Jahren die „No Needle Policy“ (Keine-Nadel-Richtlinie). Spritzen dürfen demnach nur in äußersten medizinischen Notfällen eingesetzt werden.

Doping-Experte Sörgel kritisiert Nadal

„Durch die immer normaler werdende Methode der Schmerzmittel-Einnahme entsteht ein Bild, welches gerade für die Jugend gefährlich werden kann “, warnt Sörgel im Gespräch mit SPORT1 : „Es entsteht ein Eindruck, dass es das Normalste der Welt ist, unter Schmerzmittel-Einnahme Sport auszuüben. Gerade wenn Vorbilder wie Rafael Nadal dies öffentlich zugeben.“ (BERICHT: Jetzt brennt Nadal sogar Nerven an)

Nadal in Spanien: „Am Ende wirst du dafür gefeiert“

Was beim Fall Nadal nicht außer Acht gelassen werden darf: Der Umgang mit Schmerzmitteln ist von Land zu Land verschieden, wird in Deutschland oftmals kritischer gesehen als in anderen Ländern.