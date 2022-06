Transfermarkt: Jerome Boatengs Berater dementiert Türkei-Gerüchte

Über einen möglichen Wechsel von Jerome Boateng in die Türkei wird bereits länger spekuliert. Nun spricht sein Berater Dirican Klartext.

Für Rio-Weltmeister Jerome Boateng steht ein Wechsel vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in die Türkei nicht zur Debatte.

Sein Berater Tolga Dirican erklärte nach Gerüchten über Interesse von Meister Trabzonspor bei Sky: „Jerome hat Vertrag in Lyon und ich habe mit keinem Verein aus der Türkei gesprochen. Sein Anspruch an sich und an die nächste Saison ist sehr hoch.“