Leichtathletik: Diskuswerfer Mika Sosna stellt neuen U20-Weltrekord auf

Alleinunterhalter war Sosna in Schönebeck trotz der herausragenden Weite aber nicht – mit 69,49 Metern nähert sich Marius Karges ebenfalls an der 70-Meter-Marke an. Die beiden jungen Diskuswerfer liefern sich seit Längerem einen nationalen Kampf auf Top-Level.

„Wir supporten uns gegenseitig“

„Ohne dieses Battle wäre ich definitiv nicht auf diesem Niveau“, lobte Sosna seinen Konkurrenten nach dem Wettkampf und führte aus: „Wir fahren in die Trainingslager zusammen, wir waren zusammen in Portugal. Die Gemeinschaft im Wurfkader ist unfassbar geil, im Kraftraum ist eine super Stimmung, auch auf dem Wurfplatz... Wir supporten uns gegenseitig, und das ist schon toll.“

Wann der neue U20-Weltrekordhalter das nächste Mal in Aktion sein wird, steht dagegen noch in den Sternen. „Ich habe leider meinen Adduktor ein wenig überreizt. Ich habe es gerade in der Physiotherapie abchecken lassen, es könnte ein kleiner Muskelfaserriss sein. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, ich werde das in Hamburg noch mal genauer checken lassen“, erklärte Sosna.