Bundesliga: Wolfsburg holt U21-Nationalspieler Fischer

Fischer spielt bevorzugt als Rechtsverteidiger

„Er ist hochtalentiert, physisch stark, bringt viel Tempo mit sowie eine sehr professionelle Einstellung. Er ist bereit, in der Bundesliga den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, sagte VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer über den Defensivspieler, der bevorzugt als Rechtsverteidiger spielt und für Nürnberg in der vergangenen Zweitligasaison auf 20 Einsätze kam. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)