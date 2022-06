BBL: ALBA Berlin Finalfavorit gegen den FC Bayern? Trincheri mit klarer Meinung

Weniger als 48 Stunden nach dem Finaleinzug durch den Sieg im Do-or-Die-Spiel bei den Telekom Baskets steht für die Münchner in der Basketball Bundesliga (BBL) das Auftaktspiel bei Meister Alba Berlin auf dem Programm. Die Beine sind müde.

„Wir müssen irgendwie regenerieren. Alba ist gut ausgeruht“, betonte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri nach dem 87:74 im entscheidenden fünften Halbfinale in Bonn .

Im Stile einer Spitzenmannschaft lösten die Bayern nach zwei vergebenen Matchbällen in eigener Halle auswärts ihre knifflige Aufgabe. Doch die nächste wird kniffliger, am Freitagabend (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) geht es los.

Trincheri: „Alba ist der große Favorit“

Zum vierten Mal in fünf Jahren heißt das Finale Alba - Bayern. Die Voraussetzungen für München waren nicht nur wegen der kurzen Erholungspause schon mal besser.

Der Titelverteidiger rauschte bislang durch die Playoffs, 3:0 gegen Bamberg, 3:0 gegen Ludwigsburg, bei den Berlinern lief es zuletzt wie am Schnürchen, die Bayern taten sich nach dem glatten Viertelfinalerfolg über Chemnitz dagegen schwer.

„Sie sind der große Favorit, haben 157 Mal nacheinander gewonnen“, sagte Trinchieri über den Gegner und übertrieb maßlos, doch die Serie ist beeindruckend. Alba hat in der Bundesliga seit dem 27. März nicht verloren, danach gelangen keine 157, aber 17 Siege in Folge. Der bislang letzte am vergangenen Freitag.