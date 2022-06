Formel 1: Leclerc mit Bestzeit in Baku - Schumacher mit Problemen

Formel 1 in Baku: Verstappen nur Dritter

Der Mexikaner, der das Rennen am Kaspischen Meer im Vorjahr gewonnen hatte, war seinerseits eine Zehntelsekunde schneller als Weltmeister und Teamkollege Max Verstappen. Der Niederländer will im Rennen am Sonntag erstmals das Podium in Baku erreichen.