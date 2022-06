Basketball: Wohlfarth-Bottermann wechselt nach Hamburg

Wohlfarth-Bottermann (l.) wechselt in die Hansestadt © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Nationalspieler Jonas Wohlfarth-Bottermann (32) wechselt in der Basketball Bundesliga (BBL) von den MHP Riesen Ludwigsburg zu den Hamburg Towers. Der 2,08 m große Center, der die Ludwigsburger in den vergangenen drei Jahren als Kapitän auf das Parkett geführt hatte, unterschreibt bei den Towers einen Vertrag bis 2024. Mit 352 BBL-Spielen bringt der gebürtige Bonner viel Erfahrung mit an die Elbe.