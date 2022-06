DFB-Team: Kein Kniefall in Ungarn gegen Rassismus - SPORT1-Kommentar

DFB-Elf kniet mit Three Lions gegen Rassismus

Laut Oliver Bierhoff plant die Nationalmannschaft beim Spiel in Ungarn keine weitere Kniefall-Geste. Für Chefredakteur Pit Gottschalk begeht der DFB einen schweren Fehler.

Unerschüttert nahm er damit billigend in Kauf, dass der damalige US-Präsident Donald Trump und sein rechtes Lager Sturm dagegen liefen. Haltung gibt es nicht umsonst. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

Bellinghams erschütternder Schluss

Auf der ganzen Welt haben sie die Geste verstanden und oft übernommen, in England ganz besonders. Raheem Sterling, Nationalspieler bei Manchester City, wurde immer wieder Zielscheibe rassistischer Übergriffe, er sagte voriges Jahr : „Rassismus ist die einzige Krankheit, die wir bekämpfen.“ Als drei schwarze Spieler im EM-Finale 2021 drei Elfmeter gegen Italien verschossen, Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka, schlug ihnen blanker Hass im eigenen Land entgegen .

Auch deswegen ist ihre Geste bei Länderspielen so wichtig: Vor dem Anpfiff knien alle englischen Nationalspieler, ob weiß oder schwarz, wie einst Kaepernick, um gemeinsam dem Rassismus die Stirn zu bieten.

Geste treibt Rechtsausleger in den Wahnsinn

Die Geste, und mehr ist es nicht, treibt Rechtsausleger in den Wahnsinn. Beim Auswärtsspiel in Ungarn wurden die Engländer vom Publikum gnadenlos ausgepfiffen, als sie für einen Moment auf die Knie fielen. Das verwundert nicht.

In einem Land, wo Diskriminierung zum Tagesgeschäft des Ministerpräsidenten Viktor Orban gehört, gilt jedes Bekenntnis zu Diversität als Beleidigung. Das Verwunderliche war eher: Im Publikum saßen ausschließlich Kinder mit ihren Begleitpersonen.

Der Beifall in der Münchner Allianz-Arena war ihnen gewiss: In Deutschland wissen sie, wohin der Mix aus Rassismus und Homophobie führt. Umso unverständlicher ist jetzt, dass beim eigenen Länderspiel in Ungarn das Gegenteil passieren soll: nämlich nichts.