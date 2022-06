DFB: Hansi Flick appelliert an UEFA und FIFA, die Saison zu entzerren

Hansi Flick appelliert an die UEFA und die FIFA. Der Bundestrainer fordert ein Umdenken bei den Bossen, damit die Spieler mehr Pausen bekommen.

Hansi Flick hat angesichts der dauerhaft hohen Belastung im Profifußball abermals an die internationale Verbände appelliert, den Spielkalender zu entzerren.

„Man sollte sich dem Ganzen mal irgendwann annehmen und fragen: Wie kann man den Spielern eine Pause gönnen, weil es enorm wichtig ist“, sagte der Bundestrainer am Freitag. (DATEN: Tabellen der Nations League)

Das erwarte er „von den Experten in den Gremien, ob das die UEFA oder die FIFA ist. Sie sollten ein paar Maßnahmen festlegen.“

Flick: 60 Pflichtspiele „einfach zu viel“

Zum Abschluss einer langen Saison mit im Extremfall an die 60 Pflichtspielen seien die vier Nations-League-Partien „einfach zu viel“, klagte Flick vor dem dritten Einsatz am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Ungarn - gerade mit Blick auf die beiden vorangegangenen Pandemie-Jahre.