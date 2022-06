Formel 1: Mick Schumacher im Training von Aserbaidschan mit Debakel

Den Piloten traf aber keine Schuld an dem Debakel. Teamchef Günther Steiner sagte bei ServusTV: „Wir wissen noch nicht genau, was es ist, aber vermutlich ist ein Kühler oder eine Wasserleitung geplatzt. Wenn so viel Wasser kommt, muss etwas ordentlich kaputt sein auf der Seite.“

Schumacher nach Defekt direkt raus

Steiner betonte zudem: „Wir haben nur wenige Tage Zeit, um uns nach Baku in Montreal einzurichten“, sagt er in der Vorschau auf das nächste Rennen. „Wenn man also einen Schaden am Auto hat, wird es noch schwieriger. Daher hoffen wir, dass wir in Baku keine Schäden haben werden.“