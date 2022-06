Ligue 1: Paris Saint-Germain verpflichtet Luís Campos als Sportdirektor und Leonardo-Nachfolger

„Ich freue mich sehr, zu Paris Saint-Germain zu wechseln, das ich für den ehrgeizigsten und aufregendsten Verein in der Welt des Fußballs halte. Wir teilen die gleiche Vision – eine Vision, an die ich fest glaube, und ich freue mich darauf, mit der Arbeit zu beginnen, um das außergewöhnliche Potenzial des Klubs zu entwickeln“, erklärte Campos.

Der 57-Jährige wird zukünftig für die Kaderplanung und -Zusammenstellung verantwortlich sein. Campos erarbeitete sich in der Fußball-Branche einen exzellenten Ruf, nachdem er zuvor OSC Lille (2017 bis 2020) und AS Monaco (2013 bis 2016) in die Belletage der Ligue 1 geführt hatte.