Formel 1: Sozial zu engagiert? FIA-Präsident kritisiert Vettel und Hamilton

Diese Aktivitäten kommen jedoch nicht bei allen Beteiligten im Rennzirkus gut an. „Niki Lauda und Alain Prost ging es nur um das Fahren. Jetzt fährt [Sebastian] Vettel ein Regenbogen-Fahrrad. Lewis [Hamilton] setzt sich leidenschaftlich für Menschenrechte ein. Und [Lando] Norris spricht über mentale Gesundheit“, sagte Mohammed bin Sulayem, Präsident des Automobil-Weltverbands (FIA), in einem Interview mit GrandPrix247.com .

FIA-Präsident lobt sich für seine Zurückhaltung

Als Beispiel nennt bin Sulayem dabei seine eigene Arbeitsstelle in den Vereinigten Arabischen Emiraten: „Ich beschäftige dort 16 Nationalitäten. Nennt mir einen Verband, der auf mehr kommt.“

Bin Sulayem revidiert seine Aussagen

„Als Fahrer habe ich immer an den Sport als Katalysator für den Fortschritt in der Gesellschaft geglaubt. Deshalb ist die Förderung von Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion eine der wichtigsten Prioritäten in meinem Mandat“, beschreibt bin Sulayem seinen plötzlichen Sinneswandel und ergänzt: „In gleicher Weise schätze ich das Engagement aller Fahrer und Champions für eine bessere Zukunft.“