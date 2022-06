Bundesliga: FC Bayern stellt offiziellen Kader mit allen Neuzugängen am 16. Juli in Allianz Arena für Saison 2022/23 vor

Der FC Bayern präsentiert seine Mannschaft für die neue Bundesliga-Saison 2022/23 am 16. Juli in der Allianz Arena seinen Fans.

Meister FC Bayern wird in der Allianz Arena ein großes Event für seine Fans veranstalten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bei der „FC Bayern Team Presentation“ wird der offizielle Kader mit allen Neuzugängen, die zusammen mit Cheftrainer Julian Nagelsmann in der kommenden Saison auf Titeljagd gehen werden, am 16. Juli 2022 in München Heimstätte vorgestellt.