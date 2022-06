Formel 1: Mick unter Druck! Ralf Schumacher kritisiert Haas-Boss Steiner

Vorm GP von Aserbaidschan an diesem Wochenende (im SPORT1-Liveticker) erhöhte der Teamchef erneut den Druck: „Wir haben nur wenige Tage Zeit, um uns nach Baku in Montreal einzurichten“, sagt er in der Vorschau auf das nächste Rennen. „Wenn man also einen Schaden am Auto hat, wird es noch schwieriger. Daher hoffen wir, dass wir in Baku keine Schäden haben werden.“