Tischtennis: Borussia Düsseldorf setzt im Finale der Champions League gegen 1. FC Saarbrücken auf Timo Boll

Im insgesamt vierten Finale um einen wichtigen Titel zwischen den beiden deutschen Branchenführern am Samstag (14.00 Uhr/ SPORT1 ) in Frankfurt soll der WM-Dritte Boll trotz seiner 41 Jahre einmal mehr für die Rheinländer den Unterschied zur erfolgreichen Titelverteidigung machen.

Boll fit für das Endspiel

Saarbrücken will Revanche für bittere Pleiten

Denn vor dem Pokalfinale hatten Boll und Co. in der vergangenen Saison sowohl in der Champions League als auch in der Meisterschaft das bessere Ende für sich gehabt.