Digital-Rekord: SPORT1 erreicht im Mai 19,2 Millionen Video und Livestream Views

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Der Rekordwert zeigt: Besonders der Erwerb der digitalen Highlight- und Archivrechte an der Bundesliga gibt uns auf allen Plattformen einen starken Push. Diese positive Entwicklung bei den Digital-Reichweiten untermauert unsere starke Positionierung als führende Sportplattform in Deutschland. Mit dieser Erkenntnis gehen wir hochmotiviert in die neue Saison, die wieder viele neue spannende Themen für uns und unsere User zu bieten haben wird.“