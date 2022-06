FC Bayern: Geht der nächste Mittelfeldspieler? Marc Roca vor Wechsel in die Premier League

Unsere größten Talent-Fails der Saison: Demir, Malen & Co.

Verlässt Marc Roca den FC Bayern und wechselt in die Premier League? Leeds United will den Spanier offenbar holen. Hängt der Transfer von einem anderen Deal ab?

Roca-Deal von Philipps abhängig?

Philipps ist in Leeds tief verwurzelt und absoluter Publikumsliebling, dürfte bei einem Angebot von ManCity aber wohl schwach werden und seinen Jugendverein verlassen. Damit würde eine Lücke bei Leeds entstehen.

Für Roca wäre ein Abgang aus München eine neue Chance, immerhin hat er in zwei Spielzeiten nur rund 1.000 Minuten auf dem Platz gestanden.

Roca hat Vertrag bis 2025, spielt in den Planungen von Trainer Julian Nagelsmann aber keine primäre Rolle.

Ein Abgang in diesem Sommer bahnt sich trotz Vertrags bis 2025 an. Eine Zukunft in München ist nur schwer vorstellbar.