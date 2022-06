Brasilien: Flamengo feuert Ex-Dortmunder Paulo Sousa nach nur fünf Monaten

Nach den verlorenen Finals in der Bundesland-Meisterschaft von Rio de Janeiro und im brasilianischen Supercup wurde dem 51-Jährigen, der 1997 als Spieler mit Borussia Dortmund die Champions League gewann, der Liga-Absturz auf Rang 14 zum Verhängnis.

Dabei hatte der Portugiese das Team um Torjäger Robert Lewandowski, das für die WM in Katar in die Gruppe C mit Argentinien gelost wurde, erst im Januar 2021 übernommen.