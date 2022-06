Anzeige

Alle Termine & Infos zur Rift Weltmeisterschaft 2022 in Singapur Alle Infos zur Wild Rift WM 2022

Am 14. Juni startet die Weltelite in League of Legends. Wild Rift in die erste offizielle Weltmeisterschaft - mit deutscher Beteiligung. © Riot Games

Florian Merz

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Wild Rift Horizon Cup eine Prototyp-WM ausgespielt wurde, findet 2022 mit der Icons Global Championship die erste „richtige“ Weltmeisterschaft statt.

In wenigen Tagen treffen die besten Teams aus der Welt von League of Legends: Wild Rift in Singapur aufeinander und spielen um ein Preisgeld von insgesamt zwei Millionen US-Dollar. Damit gehört das Event mit einem Schlag zu den prestigeträchtigsten Turnieren im Mobile-Segment. Der Startschuss fällt am 14. Juni mit dem Start der Play-In-Stage.



Große Namen & bekannte Marken - Wild Rift Icons Global Championship 2022

Während der Play-Ins spielen 16 Teams um den Einzug in die Gruppenphase, für die bereits die acht regionalen Champions gesetzt sind. Die eSports-Organisationen werden sowohl in der Vorrunde als auch der Group Stage in vier Gruppen aufgeteilt und müssen in einem Double Elimination Bracket gegeneinander antreten. Die Spiele selbst sind aufgrund der Natur von Wild Rift in einem Best-of-Three angesetzt.

Start der Play-In-Stage: 14. Juni (bis 18. Juni)

Start der Group Stage: 21. Juni (bis 25. Juni)

Start der Knockout Stage: 1. Juli (bis 9. Juli)

Start des Grand Final: 9. Juli

Folgende Teams haben sich für die Play-In-Stage qualifiziert:

JD Gaming

Nova Esports

JTeam

Unsold Stuff Gaming

Flash Wolves

RRQ

Buriram United

Sentinels

Rix GG

Game Lord

Freecs

T1

Furious Gaming

STMN

Keyd Stars

Liberty

Folgende Teams sind in der Group Stage gesetzt:

FunPlus Phoenix

Team Flash

KT Rolster

Sengoku Gaming

Omegha Esports

Leviatan

Immortals

Team Queso