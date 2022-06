LoL Prime League Spieltag 4: Eintracht Spandau & S04 bleiben Spitzenreiter

Der Siegeszug der Eintracht hält weiter an! Als eines von zwei Teams bleibt die Berliner eSports-Organisation weiterhin ungeschlagen in der Strauss Prime League. Lediglich der FC Schalke 04 kann mithalten.

Noch vor dem Start des Spring Splits rätselten unzählige Fans wie Experten, auf welchem Platz Eintracht Spandau am Ende in der Liga landen würde und ob das komplett neu zusammengestellte Line-Up überhaupt konkurrenzfähig sei. Allen Unkenrufen zum Trotz entwickelte sich die Eintracht zu einem der besten Teams in der Strauss Prime League, landete am Ende auf einem verdienten zweiten Platz und spielte bereits wenige Wochen nach Gründung im Zuge der EU Masters international.