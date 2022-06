FC Bayern: "Musste mit Corona spielen" - Keeper Hoffmann kritisiert Sunderland

Doch dann wurde er plötzlich nicht mehr berücksichtigt. Als Sunderland den Aufstieg in die Championship perfekt machte, durfte Hoffmann nur zusehen. Er war nur wenige Einsätze davon entfernt, dass eine Kaufpflicht in seinem Leihvertrag gegriffen hätte. Doch daraus wurde nichts, Hoffmann kehrt nach München zurück.

Hoffmann: „Das hat alles verändert“

Nun hat sich der Keeper über seine Zeit in England geäußert – mit deutlichen Worten. Eine Corona-Infektion sei bei ihm der Anfang vom Ende gewesen. „Zum Jahreswechsel habe ich mich angesteckt und das hat alles verändert“, erzählte Hoffmann in der Bild . (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Hatte wirklich Schiss“

Eine Nachsorge habe es quasi nicht gegeben. „Es gab nach der Infektion weder Untersuchungen am Herz noch an der Lunge. Es wurden nicht einmal mehr Schnelltests vor den Spielen gemacht“, schilderte der Keeper. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nun ist er zunächst zurück bei den Münchnern, will aber künftig in der 2. Bundesliga spielen. „In dieser Liga will ich mich in der nächsten Saison als Stammtorwart etablieren. Mein großes Ziel ist es, in die erste Bundesliga aufzusteigen.“