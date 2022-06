erstes Preisgeld für Max Kruse

Es ist vollbracht. Nach 10 Tagen Dauerstress an den Pokertischen der World Series of Poker konnte Max Kruse in der vergangenen Nacht endlich ein Preisgeld gewinnen.

Das Event klingt kompliziert und das ist es auch. Was sich hinter „Event #17: $2,500 Mixed Triple Draw Lowball“ verbirgt, werden häufig nicht mal ambitionierte Hobbyspieler beantworten können. Das Turnier, welches Max Kruse sein erstes Preisgeld bei der diesjährigen WSOP eingebracht hat, ist eine Mischung aus verschiedenen Spezialvarianten. Sehr vereinfacht gesprochen geht es bei den Varianten „Badugi“, „Ace to 5 Triple Draw“ und „2-7 Triple Draw“ darum, möglichst niedrige Kartenwerte zu halten.

In the money

Am Ende reichte es zu Platz 36 für $4,404. Bei einem Einsatz von $2,500 bleibt also ein kleiner Gewinn von etwa $1,900. Nach den Verlusten der vergangenen Tage (alleine seine High Roller Events haben $60,000 gekostet), ist das allerdings nur ein kleines Trostpflaster.

Immer mehr Deutsche in Las Vegas

Die deutsche Pokerelite wird nach wie vor hauptsächlich von Weltmeister Koray Aldemir vertreten. Nach und nach sind aber weitere Topspieler am Start. Einer der besten deutschen Mixed Games Spieler startete erfolgreich in die WSOP. Johannes Becker belegte im „Event #15: $10,000 Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship“ Rang 21 für $17,680. Isi Bojang erreichte im gleichen Turnier Platz 27 für $16,165.