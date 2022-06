Bundesliga, Transfer-News: TSG Hoffenheim an Itakura, Zagadou und Brooks dran

Einer davon ist der Japaner Ko Itakura. Bei dem zuletzt von Manchester City an den FC Schalke 04 ausgeliehenen 25-Jährigen deutet alles auf einen Verbleib in der Bundesliga hin.

Schalke hatte die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in kolportierter Höhe von sechs Millionen Euro nicht stemmen können, am vergangenen Wochenende hatte die japanische Sporttageszeitung Sponichi von einem Interesse Borussia Mönchengladbachs berichtet. Auch in Sinsheim hält man viel von Itakura.