Eishockey, NHL: Tampa Bay Lighning vor erneutem Finaleinzug nach Sieg über New York Rangers

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning fehlt nur noch ein Sieg zum erneuten Einzug in die Stanley-Cup-Finals.

Das Team aus Florida hat das fünfte Spiel der Halbfinal-Serie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bei den New York Rangers 3:1 gewonnen und nimmt mit einer 3:2-Führung weiter die dritte Meisterschaft in Serie in den Blick. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)