Basketball-Star LeBron James träumt von eigenem NBA-Team in Las Vegas

Der viermalige NBA-Champion LeBron James träumt von einem eigenen Basketball-Team in Las Vegas.

„Ich würde gerne eine Mannschaft besitzen. Ich will ein NBA-Team kaufen, ganz klar. Und ich möchte, dass es in Vegas sein wird“, sagte der 37-Jährige in seiner Talkshow „The Shop“.