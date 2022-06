BBL-Playoffs Finale LIVE bei SPORT1: FC Bayern - ALBA Berlin im TV & Stream

Weiter geht es am Freitag ab 20.30 Uhr mit Spiel 1 der Final-Serie. SPORT1 überträgt Spiel 3 am Freitag, den 17. Juni ab 19 Uhr LIVE im TV und STREAM . Auch ein mögliches viertes und fünftes Finalspiel wird von SPORT1 übertragen. (NEWS: Alles zur BBL)

Zum ersten Mal seit der Saison 1998/99, in der der Modus „Best of Five“ eingeführt wurde, haben sich alle vier Teams per Sweep für das BBL-Halbfinale qualifiziert. Der FC Bayern München hatte allerdings in Spiel 3 seiner Viertelfinalserie gegen die NINERS Chemnitz zu kämpfen und gewann erst in der Verlängerung.