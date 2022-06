FC Bayern: Robert Lewandowski provoziert Wechsel zum FC Barcelona - das sagen die Fans dazu

Der polnische Torjäger will zum FC Barcelona wechseln, doch die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn bleiben bisher hart und wollen ihn vor Vertragsende 2023 nicht ziehen lassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Ohne FC Bayern wäre er kein Weltfußballer“

„Robert Lewandowski ist unglaublich undankbar. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit anderen Vereinen geflirtet, das hat der FC Bayern immer geschluckt und sich jetzt um Erling Haaland bemüht, weil er auch an die Zukunft denken muss - und Lewandowski ist beleidigt. Ohne den FC Bayern wäre er kein Weltfußballer, auch die Fans sind ihm egal und werden nie von ihm erwähnt.

Es ist an der Zeit, den Machtansprüchen dieser Spieler Einhalt zu gebieten und ein Exempel zu statuieren. Unser Verein sollte besonnen agieren, aber der Fußballwelt zeigen, dass kein Spieler über dem Verein steht. Die Meinung unserer Mitglieder ist eindeutig: Sein Ruf ist dahin, er ist zur Persona non grata geworden und schadet sich gerade selbst am meisten. Nur, dass ihn das leider überhaupt nicht interessiert ...“