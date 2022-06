Tennis: Kyrgios mit Spitze gegen verletzten Zverev - "Bin froh, dass er nicht spielt"

In Abwesenheit des deutschen Tennis-Stars steigen schließlich die Chancen von anderen Spielern, auch große Erfolge zu feiern und wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln.

Wenngleich Kyrgios sagt: „An die Weltrangliste denke ich überhaupt nicht, ich schaue da gar nicht hin.“ Viel mehr will er sein Spiel machen, denn: „Ich weiß, dass ich jeden schlagen kann, auch bei den großen Turnieren.“

Kyrgios sieht sicht nicht als „Bad Boy“

Darüber hinaus hat sich der 27-Jährige auch zu seinem Image als Tennis-Rüpel geäußert. Dabei hat er wenig Verständnis, warum er so dargestellt wird. „Ich meine, dass mein Benehmen auf dem Platz überhaupt nicht böse ist. Ich mache gar nicht so verrückte Dinge. Ich habe schon so gespielt, als ich zehn Jahre alt war“, erläutert er.