Real Madrid: Aurélien Tchouaméni soll kommen - Franzose gilt als Casemiro-Nachfolger

Verteidiger Antonio Rüdiger vom FC Chelsea hat Real Madrid bereits an Land gezogen – nun steht der nächste Hochkaräter in den Startlöchern. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Der Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers Aurélien Tchouaméni von der AS Monaco zu den Königlichen soll nur noch Formsache sein. The Athletic berichtet, dass Real und die Monegassen bereits eine mündliche Vereinbarung getroffen haben.

Tchouaméni vor Wechsel zu Real Madrid

Franzose ein vielseitiger Mittelfeldspieler

Doch was ist so besonders an Tchouaméni, dass Real derart viel Geld auf den Tisch legen will? Der 22-Jährige gilt als Inbegriff des kompletten, modernen Mittelfeldspielers, der sowohl als Sechser als auch als Achter eingesetzt werden kann.