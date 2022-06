Nadeschda Karpowa: Erste russische Nationalspielerin erhebt ihre Stimme gegen Wladimir Putin

Seit mehr als 100 Tagen greift Russland die Ukraine an. Nun hat sich die erste Fußballspielerin öffentlich von Wladimir Putin und seinem Angriffskrieg distanziert.

Die russische Propagandamaschine läuft seit dem Krieg in der Ukraine auf Hochtouren. Das eigene Volk erhält gezielte Fehlinformationen. Wer sich gegen das Regime stellt, wird verhaftet.

Putin-Anhänger „sind Geiseln der Propaganda“

Ein soziales Netzwerk, dass der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Land bereits verbieten ließ. Auch für den Staatsführer findet Karpowa klare Worte. Der 69-Jährige „hat uns alles genommen, er hat unsere Zukunft genommen!“

Nationalmannschaft von EM ausgeschlossen

Verständlich, denn auch sie ist von den vielen Sanktionen, die gegen ihr Land verhängt worden sind, betroffen. Die russischen Fußballerinnen hatten sich für die anstehende Europameisterschaft in England qualifiziert, dürfen nun aber nicht teilnehmen.

Das Interview in der BBC ist als klares, starkes und wichtiges Statement zu verzeichnen. Dennoch könnte es in ihrem Heimatland persönliche Folgen für sie haben. Der russische Präsident ist nicht gerade bekannt dafür, Meinungsverschiedenheiten auf einem diplomatischen Weg zu lösen. Auch deshalb kommt eine Reise in die Heimat für sie derzeit nicht infrage.