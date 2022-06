WWE-Rochade bei Money in the Bank hat Folgen für Roman Reigns

Anzeige

"Stück Müll": WWE-Rivale droht Roman Reigns

Martin Hoffmann

WWE-Topstar Roman Reigns soll auch bei Money in the Bank im kommenden Monat nicht auf der Card stehen - im Zusammenhang einer Verlegung der Show.

Die Wrestling-Liga WWE plant die zweite Großveranstaltung in Folge ohne ihren Doppel-Champion und Topstar.

Wie Sports Illustrated und der Wrestling Observer übereinstimmend berichten, wird WWE Universal Champion bei Money in the Bank 2022 nicht auf der Card stehen - der zweite namhafte Ausfall nach dem verletzten Cody Rhodes. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

WWE soll Money in the Bank ohne Roman Reigns planen

Eigentlich soll WWE eine Titelverteidigung des „Tribal Chief“ am 2. Juli in Las Vegas gegen Ex-UFC-Kämpfer Riddle geplant haben, nun aber haben sich die Umstände geändert: WWE hatte die Show vor einigen Wochen aus dem Allegiant Stadium in den MGM Grand Garden verlegt, von einem großen Stadion in eine kleine Halle - offensichtlich wegen der unzureichenden Ticket-Nachfrage.

Für Reigns, der im Frühjahr einen neuen Vertrag mit weit weniger, auf Top-Events fokussierten Terminplan unterschrieben hat, ist Money in the Bank damit wohl nicht mehr groß genug: Aus der Bewerbung für die Show war er schon nach der Hallen-Rochade verschwunden, nun soll sich WWE endgültig entschieden haben, Reigns in Vegas nicht einzusetzen.

Beide Medien berichten, dass Reigns‘ Match gegen Riddle an anderer Stelle steigen soll, anscheinend bei einer TV-Show - womit WWE also Einschaltquote generieren können wird. Für den SummerSlam Ende Juli und den Europa-Event Clash at the Castle im September sind Matches gegen Riddles Partner Randy Orton sowie gegen Drew McIntyre geplant.

Für WrestleMania 39 im kommenden Frühjahr ist ein Megaduell mit Dwayne „The Rock“ Johnson im Gespräch.

