Darts, Cazoo World Team Cup: Lospech für Deutschland - Clemens/Schindler zum Auftakt gegen Spanien

Mitte Juni findet in Frankfurt der World Cup of Darts statt. Deutschland hat zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe erwischt.

Das an Position sieben gesetzte deutsche Duo Gabriel Clemens/Martin Schindler muss zum Auftakt der Team-WM, die vom 16. bis zum 19. Juni in der Frankfurter Eissporthalle ausgetragen wird, gegen Spanien antreten. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)