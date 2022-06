La Liga: Antonio Rüdiger erklärt Entscheidung für Wechsel zu Real Madrid

In einem großen Interview mit Marca spricht Antonio Rüdiger über die Absage an den FC Bayern und seine Entscheidung für Real Madrid.

Damit ist der 29-Jährige der zehnte Deutsche in der so ruhmreichen Geschichte von Real Madrid.

DFB-Star sagt Bayern wegen Real ab

In den vergangenen Monaten wurde auch über einen Transfer zum FC Bayern spekuliert, Rüdiger musste aber nicht lange überlegen, wo er seine Zukunft sieht: „Es gab viele Gespräche, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich nur Chelsea und Real Madrid in Betracht gezogen“, erklärte Rüdiger.

Rüdiger: „Es ist ein großer Schritt für mich“

Im Alter von 29 Jahren ist Rüdiger endgültig in der Weltspitze angekommen: „Es ist ein großer Schritt für mich. Es ist wahrscheinlich das größte Kapitel in meiner gesamten Karriere.“ Einer seiner größten Fürsprecher war Real-Coach Carlo Ancelotti.

„Jeder weiß, was Ancelotti in der Welt des Fußballs ist. Er ist ein Spitzentrainer und hat dies mit dem Gewinn von La Liga und der Champions League erneut bewiesen. Ich brauche nicht viel über ihn zu sagen, ich kann nur sagen, dass es eine große Ehre für mich ist, dass ein Trainer wie Ancelotti mich haben will. Ich habe ihn schon als Kind im Fernsehen gesehen. Es ist eine Ehre“, so der deutsche Nationalspieler.