Dauphine: Van Aert feiert zweiten Tagessieg

Van Aert hatte bereits die erste Etappe am Sonntag gewonnen und direkt das Führungstrikot übernommen. Bester Deutscher wurde Nils Politt (Bora-hansgrohe) mit Rang 17.

Die sechste Etappe am Freitag führt die Fahrer über 196,4 km von Rives nach Gap. Dabei sind insgesamt 2958 Höhenmeter zu bewältigen. Die berglastige Dauphine über insgesamt acht Etappen nutzen viele Spitzenfahrer als Testlauf für die am 1. Juli in Kopenhagen beginnende Frankreich-Rundfahrt.