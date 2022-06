Anzeige

CS:GO: Nach hartem Kampf: BIG dreht Partie und steht im PCC-Upper-Bracket-Final CS:GO: BIG gewinnt PCC-Gruppenphase

Nach dem Sieg gegen Fnatic steht BIG im Upper Bracket Final des Pinnacle Cup Championships © BIG via Twitter

Robin Ahlert

Im Winners-Match der Gruppe A der Pinnacle Cup Championship standen sich BIG und Fnatic gegenüber. Nach holprigen Start sorgt der deutsche Vertreter dennoch für klare Verhältnisse.

Nachdem BIG gestern recht problemlos mit 16:7 gegen MIBR gewinnen konnte, wartete heute mit Fnatic eine weitere lösbare Aufgabe auf die Berliner im Winners-Match des Pinnacle Cup Championship.

Ganz unterschätzen durfte man das Team der britischen Organisation aber nicht. Zwar sind sie momentan nicht in den Top30 der Weltrangliste vertreten, konnten in ihrem gestrigen Auftaktmatch aber dennoch Heroic - ihres Zeichens ein Top10-Team - besiegen und so ins Winners-Match gegen BIG vorstoßen.

CS:GO: Der Underdog beißt, doch BIG kämpft sich zurück

Die Best-of-Three-Partie startete auf Nuke, dem Map-Pick von BIG und es zeigte sich direkt die Klasse des vermeintlichen Underdogs. Mit 12:3 zugunsten Fnatics endete die erste Halbzeit der Partie. Am Ende ging die Map mit 16:7 deutlich an den Außenseiter.

Vor allem FNC‘s schwedisches Duo Freddy „KRIMZ“ Johansson und Patrik „f0rest“ Lindberg waren von BIG kaum in den Griff zu kriegen. Beide hatten am Ende der Runde 20 Kills bei maximal 12 Deaths auf ihrem Konto stehen.

Mit der Niederlage auf der ersten Map stand BIG unter Druck die nächsten beiden Partien gewinnen zu müssen, um auf direktem Wege die Playoffs bzw. das Upper Bracket Final zu erreichen. Entsprechend konzentriert ging man zu Werke.

Zwar schien es zunächst so, als würde Fnatic auf ihrem eigenen Pick Overpass genau da weitermachen wo sie auf Nuke aufgehört haben, doch nach den ersten zwei verlorenen Scharmützel rissen die Berliner das Ruder rum und gewannen neun Runden am Stück. Beim Stand von 14:4 bäumte sich Fnatic zwar noch einmal auf und gewann ihrerseits sieben Runden in Folge, doch es war zu spät. Mit 16:11 sicherte sich BIG die zweite Map.

Vertigo musste demnach als Decider herhalten.

Decider-Map bringt die Entscheidung

Zur Halbzeit führte BIG hauchdünn mit 8:7. Mit dem Wechsel auf die T-Side, fand das Team um Ingame-Leader Johannes „tabseN“ Wodarz aber immer mehr zu ihrem Spiel was am Ende in einer dominanten zweiten Hälfte und dem verdienten 16:10-Sieg mündete.

Vor allem Josef „faveN“ Baumann und Youngster Karim „Krimbo“ Moussa stachen aus dem sowieso schon sehr guten deutschen Team mit einem Rating von 1.51 bzw. 1.50 noch einmal heraus.

MVP wurde am Ende trotzdem Felix „syrsoN“ Rische, der zwar weniger gute Stats vorzuweisen hatte, dafür aber seinen Job als AWPler perfekt ausfüllte und seinem Team beispielsweise durch einige Opening Kills in vielen Situation einen (spiel)entscheidenden Vorteil verschaffen konnte.

Durch den Sieg über Fnatic steht BIG nun im Upper Bracket Finale, wo sie morgen um 20:00 Uhr deutscher Zeit auf Astralis treffen, welche die Gruppe B für sich entscheiden konnten.