Karim Adeyemi: Oliver Bierhoff mahnt BVB-Neuzugang zu Geduld

Oliver Bierhoff stimmt den neuen BVB-Youngster Karim Adeyemi darauf ein, dass er in der Nationalmannschaft noch nicht ständig zum Zug kommen wird.

Karim Adeyemi ist ein Spieler mit großem Zukunftspotenzial, beim neuen Verein Borussia Dortmund und auch in der Nationalmannschaft.

In der Gegenwart musste er im DFB-Team aber erstmal anderen den Vortritt lassen: Bei den Spielen in der Nations League gegen Italien (1:1) und England (1:1) war er zweimal 90 Minuten lang nur Zuschauer. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der neue Dortmund-Star gehörte nicht zum Spieltagskader von Bundestrainer Hansi Flick und saß nur auf der Tribüne. Und in der DFB-PK am Donnerstagmittag stimmte der Sportliche Leiter Oliver Bierhoff den 20-Jährigen darauf ein, dass er sich weiter in Geduld üben muss.