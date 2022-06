Tischtennis: Russen-Urteil sorgt für Aufruhr bei Stars wie Boll, Ovtcharov

Die anhaltende Hängepartie um das Russen-Urteil in der Tischtennis-Champions-League hält den abgesetzten Sieger Borussia Düsseldorf weiter in Atem.

Die anhaltende Hängepartie um das Russen-Urteil in der Tischtennis-Champions-League hält den abgesetzten Sieger Borussia Düsseldorf weiter in Atem.

„Das ist ein schweres Thema“, sagte Europameister Timo Boll vor dem Bundesliga-Finale der Rheinländer am Samstag (14.00 Uhr/Sport1) gegen Pokalsieger 1. FC Saarbrücken in einem Interview für die Liga-Homepage: „Ich bin gespannt, ob das Urteil auf die gesamte Sportwelt Auswirkungen haben wird.“

Tischtennis: Russland-Teams spielen wieder Champions League

Boll: Boykott der Champions League möglich

"Man kann doch schlecht eine Mannschaft dafür bestrafen, dass ein anderes Land einen Krieg anfängt und deswegen mit seinen Vereinen nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen kann. Wir sind in dieser Saison als einziger Finalist immerhin die am weitesten platzierte Mannschaft gewesen", begründete Preuß auf SID-Anfrage die sportlich wie ethisch unverrückbare Position des deutschen Rekordmeisters.