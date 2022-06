Juventus Turin plant Transfer-Offensive mit Frankfurts Kostic und Di Maria

Bei Juventus Turin bahnt sich nach einem enttäuschenden vierten Rang in der Serie A ein großer Umbruch an.

Die italienische Gazzetta dello Sport zeichnet die Planungen der „Alten Dame“ detailliert auf. Trainer Massimiliano Allegri will zwei neue Profis für die Flügel holen, um Topstürmer Dusan Vlahovic in der Mitte zu bedienen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Juventus buhlt intensiv um Di Maria

Der Argentinier ist nach sieben Jahren beim französischen Abonnementmeister ablösefrei auf dem Markt. Eine geforderte Jahresgage in Höhe von rund sieben Millionen Euro kann Turin in Form von Fixgehalt Prämienzahlung stemmen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Allerdings haken die Gespräche beim Thema Laufzeit. Di Maria plant einen Verbleib von einem Jahr in Europa, er will die Winter-Weltmeisterschaft in Katar nicht verpassen und anschließend in die argentinische Heimat nach Rosario zurück. Juventus hingegen würde den 34-Jährigen gerne für zwei Jahre an sich binden.