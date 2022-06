Tennis: Alexander Zverev soll ohne Zeitdruck am Comeback arbeiten

Alexander Zverev arbeitet ohne Zeitdruck an seinem Comeback. Der Hamburger wird Wimbledon sicher verpassen. Sein Bruder Mischa kündigt eine Rückkehr mit großen Titeln an.

„Wir wollen jetzt nicht planen, denn wenn du sagst, dass es ein oder zwei Monate dauert, zählst du jeden Tag und fragst dich, ob du es schaffst oder nicht“, sagte sein Bruder Mischa im Eurosport -Podcast „Das Gelbe vom Ball“: „Du hast dann so ein Gefühl der Enttäuschung, wenn du es nicht schaffst.

Deswegen will das „Team Zverev“ bei der Genesung „nicht an Tage, Wochen oder was auch immer denken. Wir schauen nur darauf, wie es dem Fuß und dem Bein geht, wie Sascha sich körperlich fühlt.“