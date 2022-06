DFB. Oliver Bierhoff sieht Nationalspieler in gesellschaftlicher Verantwortung

Oliver Bierhoff nimmt die Fußball-Nationalspieler mit Blick auf gesellschaftliche Themen erneut in die Pflicht.

Oliver Bierhoff hat die deutschen Fußball-Nationalspieler mit Blick auf gesellschaftliche Themen wie die Menschenrechte im WM-Gastgeberland Katar erneut in die Verantwortung genommen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Sie müssen sich damit auseinandersetzen, Haltung und Position beziehen“, sagte der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie in Herzogenaurach, wo sich die DFB-Auswahl auf das Nations-League-Duell gegen Ungarn am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest vorbereitet.